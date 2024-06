O acordo foi assinado na segunda-feira no Consulado Honorário de Portugal em Natal, a capital do estado de Rio Grande do Norte, e contou com a presença do embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, entre outras autoridades diplomáticas portuguesas e da presidente da presidente da Câmara de Extremoz, Jussara Sale, e ainda de autoridades regionais brasileiras.

“A ideia da geminação surgiu, alicerçada nos fortes laços históricos, culturais e afetivos que ligam os nossos dois países e as duas cidades em concreto. É muito reconfortante saber que os vestígios da passagem de Portugal pelo Brasil se mantêm vivos, ocupando um lugar proeminente na memória e identidade do país”, disse, em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Estremoz, José Sadio, que participou na cerimónia através de videoconferência.

O objetivo, detalhou José Sadio, é que a geminação abra portas “não apenas no diálogo cultural e nas questões civilizacionais, mas também em áreas de grande potencial quer económico, quer turístico, quer tecnológico” e acompanhe as boas relações que Portugal e Brasil têm demonstrado ao longo dos últimos anos.

As duas cidades pretendem apoiar intercâmbios para o desenvolvimento entre cidadãos e empresários “com vista a uma melhor compreensão mútua e uma cooperação eficaz, pondo ao serviço da fraternidade o sentimento de um destino intrinsecamente comum”, frisou.

Também em declarações à Lusa, Luís Faro Ramos frisou que este acordo “sinaliza a vontade de duas cidades que agora são irmãs em ter mais cooperação”, numa parceria na qual podem abrir-se “uma série de possibilidades nas áreas de intercâmbio de negócios, cultural, educação”, entre outras.

Para Portugal, este importante acordo une duas cidades ”de dois países que também são irmãos”, num reflexo do que tem sido “ultimamente o reforço entre Portugal e o Brasil, mas também entre Portugal e os vários estados que compõem o Brasil”, disse o diplomata.

Para além disso, recordou o embaixador, a cidade brasileira de Extremoz possui “uma presença muito antiga de Portugal, designadamente uma igreja que foi aqui construída no século XVII”.