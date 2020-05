“Quando as microalgas foram reintroduzidas em larvas de coral, a simbiose recém-estabelecida entre algas e corais foi mais tolerante ao calor em comparação com a original”, assinalou Patrick Buerger.

As microalgas foram expostas a temperaturas comparáveis às temperaturas do oceano durante as atuais ondas de calor marinhas do verão, que têm causado o branqueamento dos corais na Grande Barreira de Corais, localizada no nordeste da Austrália, e que é o maior organismo vivo da Terra, sendo visível até do espaço.

Com cerca de 2.300 quilómetros de extensão, a Grande Barreira é composta por milhares de recifes e centenas de ilhas feitas de mais de 600 tipos de corais duros e macios, abrigando inúmeras espécies de peixes, moluscos e estrelas-do-mar, além de tartarugas, golfinhos e tubarões.

“Descobrimos que as microalgas tolerantes ao calor são melhores na fotossíntese e melhoram a resposta ao calor do animal coral”, adiantou a professora Madeleine van Oppen, da AIMS e da Universidade de Melbourne, salientando que “estas descobertas empolgantes mostram que as microalgas e o coral estão em comunicação direta entre si”.

Segundo o grupo de investigadores, o próximo passo da investigação é testar ainda mais as linhagens de algas em colónias adultas numa variedade de espécies de corais.

“Este avanço fornece uma ferramenta nova e promissora para aumentar a tolerância ao calor dos corais e é uma grande vitória para a ciência australiana”, rematou Cláudia Vickers, professora da CSIRO.