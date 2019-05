Num estudo publicado hoje na revista científica Nature, destaca-se que a produção do CFC-11 aumentou 7.000 toneladas em todo o mundo desde 2013, com "indicações claras de um grande aumento das emissões de CFC-11 na China nos últimos anos".

"Nas últimas décadas, temos assistido principalmente à descida de emissões de CFC, por causa do Protocolo de Montreal [de 2010, que baniu o uso de CFC]. Portanto, foi inesperada a descoberta feita no ano passado de que as emissões globais de um dos CFC mais importantes começaram subitamente a aumentar", afirmou o investigador Matt Rigby, da Universidade de Bristol, um dos autores do estudo.

Os CFC são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozono na estratosfera, que protege a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Quando aumentam as emissões de CFC, mais demora o restabelecimento da camada de ozono.

Os cientistas conseguiram primeiro localizar o aumento de emissões na Ásia, chegando depois com mais pormenor às províncias chinesas de Shandong e Hebei.

É aí que terá aumentado a produção de CFC-11, embora os investigadores ainda não tenham conseguido determinar quais as indústrias responsáveis.