“A XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, decorrida nos dias 17 e 18 de julho de 2018, em Santa Maria, em Cabo Verde, reafirmou que a mobilidade e a circulação no espaço da CPLP constituem um instrumento essencial para o aprofundamento da Comunidade e a progressiva construção de uma Cidadania da CPLP”, adianta a mesma nota.

“Na ‘Declaração sobre as Pessoas e a Mobilidade na CPLP’, os líderes dos Estados-membros sublinharam a premência da criação progressiva de condições que visem a facilitação da mobilidade entre os países que compõem a CPLP, tendo em atenção as especificidades de cada país, nos seus mais variados domínios, nomeadamente, normativos, institucionais e de inserção regional, de sorte a garantir que as soluções adotadas sejam sólidas, seguras e factíveis”, adianta a mesma nota.

A proposta da presidência rotativa da CPLP, que agora pertence a Cabo Verde, vai no sentido de uma mobilidade (circulação de pessoas) flexível e a várias velocidade no espaço da comunidade lusófona.

A mobilidade pode também ser um dos assuntos a abordar na próxima reunião de Conselho de Estado em Portugal sobre a CPLP, marcada para sexta-feira.

A cimeira de Luanda marca também o fim do mandato da presidência cabo-verdiana da CPLP e o início da presidência angolana.

Os Estados-membros da organização são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.