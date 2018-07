A Rua Passos Manuel vai estar fechada ao trânsito entre a meia-noite e 20:00 de sexta-feira, enquanto a Rua Formosa estará condicionada das 10:00 às 17:00, informou hoje o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em comunicado, a PSP informa que os condicionamentos anunciados decorrem da realização, na sexta-feira, no Coliseu do Porto da Climate Change Leadership Porto Summit 2018, que acontecerá entre as 08:00 e as 16:30.

Perante esta realidade, a PSP alerta para os condicionamentos e cortes de trânsito que serão efetuados em colaboração com a Câmara do Porto e a Polícia Municipal e que fecharão a Rua Passos Manuel, entre a Praça dos Poveiros e a Rua Santa Catarina, entre a meia-noite e as 20:00, enquanto a Rua Formosa terá trânsito condicionado entre as 10:00 e as 17:00.

A PSP afirma-se "empenhada em reforçar o policiamento na zona onde vai decorrer a cimeira", atuando com "diferentes valências" como "carros patrulha, pelotões operacionais, equipas de Intervenção Rápida, equipas da Divisão de Trânsito, equipas do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), a Divisão de Investigação Criminal e Força Destacada da Unidade Especial de Polícia de forma a garantir as condições especiais e gerais de segurança".

A PSP apela ainda à "compreensão e colaboração de todos", no sentido de "acatarem as indicações e ordens das forças policiais, especialmente na Rua Passos Manuel", pelo facto de esta "ser objeto de maior atenção e alguma restrição a peões no decurso do evento".

A cimeira do clima do Porto reúne vários especialistas mundiais na matéria, num evento que conta também com a participação do ex-presidente do Estados Unidos, Barack Obama.