Os líderes europeus enfrentam "um momento único em uma geração para a segurança da Europa", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na abertura da reunião.

Encontrar uma boa solução para a Ucrânia é "essencial para a segurança de todos os países aqui presentes e de muitos outros também", acrescentou. "Todos nos devemos mobilizar", continou Keir Starmer, que não hesitou em reiterar seu apoio a Zelensky.

Além de o dizer, Starmer reforçou o apoio do Reino Unido com a proposta de um empréstimo de 2,73 mil milhões de euros para a defesa da Ucrânia. "O dinheiro será usado para fabricar armas na Ucrânia", publicou Zelensky no aplicativo Telegram.

"Estamos consigo, [e estaremos] pelo tempo que for necessário", continuou o primeiro-ministro britânico, descrevendo a cúpula como "um momento para a Europa se unir". "Como ouviu na rua, o senhor conta com o apoio de todo o Reino Unido, e estaremos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário", afirmou Starmer.

Dezenas de pessoas reunidas em frente à Downing Street aplaudiram a chegada da comitiva do presidente ucraniano à residência do premier britânico. Zelensky chegou a Londres na véspera de uma reunião entre cerca de 15 líderes europeus e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para discutir a segurança europeia e expressar apoio à Ucrânia.

Em reação, o presidente ucraniano agradeceu "ao povo do Reino Unido pelo seu grande apoio desde o começo da guerra". "Estou muito feliz pelo Rei Carlos III ter concordado em se reunir comigo, e estamos muito felizes na Ucrânia por termos um parceiro tão estratégico."

Também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reiterou o apoio do país a Zelensky, depois do que aconteceu na Sala Oval. Na sua opinião, é importante "evitar o risco de o ocidente se dividir", e este momento de reunião representa o primeiro esforço nesse sentido.

Em conversa com Keir Starmer, Giorgia Meloni diz ter uma mentalidade semelhante à do representante do Reino Unido. Ambos os países reconhecem ser pilares fundamentais para manter a estabilidade na Europa.

O presidente ucraniano foi recebido calorosamente pelos outros 18 participantes da reunião, na qual se encontram o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez, entre outros.

Este domingo, as ruas do Reino Unido continuam cheias de ucranianos e cidadãos britânicos organizados numa manifestação em solidariedade com o povo ucraniano.