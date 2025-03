De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso laranja, a partir das 21h00 de quarta-feira, os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, essencialmente pela previsão de chuva forte e persistente.

Sob aviso amarelo estarão os distritos Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco, devido somente à previsão de vento forte, e os de Portalegre, Santarém e Évora também devido à chuva.

Por sua vez, também o arquipélago da Madeira foi colocado sob aviso laranja, devido à previsão de vento forte (a partir das 12h00) e agitação marítima, apenas no caso do Porto Santo (a partir das 21h00).

“Prevê-se uma diminuição gradual do vento a partir da tarde de dia 20. A agitação marítima também irá aumentar, esperando-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente com 5 a 6 metros na costa norte e ilha do Porto Santo”, refere o IPMA

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até sexta-feira o acumulado total de precipitação deverá ser entre 70 e 100 milímetros nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro.

A neve pode cair nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1.200/1.400 metros na sexta-feira.

A depressão Martinho vai trazer também um aumento da intensidade do vento, que vai soprar de sul/sueste com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 90 km/h, em especial no litoral, e 110 a 120 km/h nas terras altas.

Está prevista também agitação marítima, esperando-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros a sul do Cabo Carvoeiro e 3 a 4 metros a norte do referido cabo.

“Tendo em conta a incerteza na evolução da depressão Martinho, aconselha-se o acompanhamento das atualizações das previsões e dos avisos meteorológicos”, refere o IPMA em comunicado.

Também hoje, em conferência de imprensa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para o agravamento da situação meteorológica no território do continente nos próximos dias, com precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.

De acordo com o adjunto operacional nacional da ANEPC, Alexandre Penha, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para “as próximas 48 horas” dão nota de “um agravamento geral do estado do tempo, caracterizado por aumento da precipitação” e “do vento”, ao final do dia de quarta-feira e princípio da manhã de quinta-feira.

“Estamos a preparar a emissão de um SMS à população para as áreas que serão mais afetadas”, adiantou o responsável da ANEPC, especificando tratar-se “a região de Leiria”, a “região da Grande Lisboa, incluindo a península de Setúbal, o litoral alentejano, a zona do baixo Alentejo” e “do Algarve”, onde “é mais espetável” sentir-se o efeito da depressão Martinho.