O programa teve início no CHUC em 2017, mas esteve interrompido nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19.

“O programa tem sido muito relevante nas escolhas daqueles alunos em termos de especialização e de carreira, em função da experiência adquirida nestes programas”, salientou o presidente do conselho de administração, Carlos Santos, realçando a oportunidade de “estreitar relações com uma organização que tem o dinamismo de colocar jovens estagiários americanos”.

Em declarações aos jornalistas, no final da cerimónia de receção aos estudantes americanos e de assinatura do protocolo com a Atlantis, o administrador frisou que “a experiência no CHUC tem sido muito relevante para as opções futuras dos jovens alunos”.

A experiência “que nos acaba de ser reportada pelo representante internacional é que, de facto, somos uma referência internacional para a Atlantis e queremos continuar a sê-lo”, sublinhou.

O CHUC, que é a única instituição de saúde nacional a integrar aquele programa, tem capacidade para receber até 15 alunos dos EUA (Estados Unidos da América), no âmbito do programa Atlantis.

Para Carlos Santos, a participação no programa “demonstra e prova diariamente que o CHUC é uma instituição aberta ao exterior e à formação pré e pós-graduada”.

Salientando o prestígio do programa em toda a Europa e no mundo, o administrador considerou que a participação é “também uma garantia de qualidade dos próprios alunos e do interesse deles, que é muito relevante”.

“São alunos que estão interessados em aprender e poder confrontar as suas experiências com as experiências de outros países, designadamente da Europa, sabendo nós as diferenças que há ao nível dos sistemas de saúde dos EUA e de Portugal”, referiu.

Os alunos americanos vão rodar no próximo mês pelos serviços de Cirurgia Cardiotorácica, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Medicina Nuclear, Medicina Intensiva, Ortopedia, Ginecologia, Neurocirurgia, Urgência Pediátrica e Hematologia Clínica (Hospital Pediátrico), centros de Desenvolvimento da Criança e de Simulação Biomédica, Bloco Operatório do Hospital Geral e Unidade de Cirurgia de Ambulatório.

O diretor da Atlantis em Portugal e Espanha, David Saavedra, salientou a experiência do CHUC “como fator decisivo na sua seleção” e como “hospital de referência no programa”.

“Coimbra é reconhecida em todo o mundo”, enfatizou.