O ataque ocorreu na madrugada de hoje, pelas 03:00 (hora local, 07:00 em Lisboa), quando vários suspeitos dispararam contra o local a partir do veículo em que viajavam, segundo testemunhos recolhidos pela imprensa local.

O Corpo de Bombeiros informou que se deslocou ao local e constatou a morte de quatro pessoas, além de outra em estado grave que foi levada para um hospital da região e onde acabou por morrer horas depois, com ferimentos de bala na cabeça e em um dos ombros.

Quatro dos cinco mortos no tiroteio, cuja motivação ainda é desconhecida, tinham entre 29 e 35 anos.

Os outros três feridos estão fora de perigo, embora dois deles tenham de ser submetidos a cirurgias na perna e na mão.

O departamento de homicídios da Polícia do Rio de Janeiro informou, em comunicado, que iniciou os procedimentos para localizar testemunhas e familiares das vítimas e recolher imagens das câmaras de segurança visando identificar os autores do crime.

Mesquita é um dos municípios que integram a Baixada Fluminense, uma das zonas mais perigosas do Rio de Janeiro.

O estado do Rio de Janeiro, o terceiro mais populoso do Brasil, depois de São Paulo e Minas Gerais, com 17,3 milhões de habitantes, sofre há anos altos níveis de violência, alimentados por conflitos entre gangues de narcotraficantes e milicias criminosas que tentam obter o controlo de diversas regiões.