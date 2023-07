Um motim numa prisão de segurança máxima no estado do Acre, norte do Brasil, resultou na morte de cinco pessoas durante uma rebelião que durou cerca de 24 horas e terminou na quinta-feira à noite.

Um agente prisional foi feito refém durante o tumulto, tendo sido libertado pouco antes de os presos entregarem as armas que tinham em seu poder e negociarem a entrada das forças de segurança no presídio estadual António Amaro Alves, em Rio Branco, disseram fontes oficiais citadas pela Agência Brasil. "Acredito que tenha sido uma tentativa de fuga. [Os presos] tiveram acesso a algumas armas e tentaram fugir", disse o coronel Paulo Cézar Gomes da Silva, à agência brasileira. Segundo o governo do Acre, 26 presos iniciaram a rebelião na quarta-feira no momento em que os polícias prisionais inspecionavam um dos pavilhões da prisão. O motim acabou por se espalhar por praticamente toda a prisão de segurança máxima. As autoridades deslocaram-se ao local para identificação dos corpos.