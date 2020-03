A suspensão abrange as duas salas de cinema em Lisboa, a biblioteca, as sessões e oficinas da Cinemateca Júnior, também na capital, e os visionamentos no departamento do Arquivo Nacional de Imagem em Movimento, em Bucelas (Loures).

A programação mensal da Cinemateca Portuguesa já anunciada fica, assim, suspensa, sendo possível solicitar a devolução do valor de bilhetes adquiridos.

“Dada a imprevisibilidade da evolução desta pandemia, pode acontecer que o período de suspensão venha a sofrer alterações”, refere a direção da Cinemateca em comunicado enviado à Lusa.

A decisão é tomada na sequência das orientações do Ministério da Cultura e da Direcção-Geral da Saúde “como medida de prevenção da disseminação do novo coronavírus”.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados.