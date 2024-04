“Durante 5 meses e meio mais de 50 nadadores-salvadores regressam em força às 11 praias balneares do concelho, 10 com bandeira azul”, anunciou a câmara municipal de Cascais liderada por Carlos Carreira.

Findo o período da época balnear, parte das equipas de nadadores-salvadores permanecem em vigilância. “Salientamos que durante o inverno a autarquia garante nadadores-salvadores em seis praias de Cascais", lê-se ainda na nota de imprensa enviada às redações.

A abertura oficial da época balnear 2024 no feriado de 1 de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, terá honras de cerimónia na praia de Carcavelos, local onde será feita a apresentação dos equipamentos a utilizar nas praias, como sejam “o trator de limpeza de areias da Cascais Ambiente” e as “Moto 4 da BraveHeart”.

Recorde-se que a época balnear é definida em portaria, publicada em Diário da República, que identifica as águas balneares e a definição da respetiva época, considerando-se que decorre de 1 de maio até 30 de outubro.