A circulação do Metro de Almada, no distrito de Setúbal, já se encontra restabelecida, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

“A circulação do Metro de Almada está normalizada desde as 20:40”, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o Metro de Almada esteve hoje interrompido desde 15:40 devido a uma plataforma elevatória instável na avenida D. Afonso Henriques.

No entanto, ao contrário de informações prestadas anteriormente à Lusa, a situação “não levou ao corte do trânsito automóvel”.

O Metro de esteve sem circulação “desde as 16:00”, tendo gerado “algumas queixas”, disse à Lusa fonte da Metro Transportes do Sul, empresa que opera este serviço em Almada.

“O Metro está com limitações, não circula na zona de Almada, porque houve um problema com uma máquina que tombou e como está prestes a cair em cima da nossa cantonária, teve de ser desligada”, explicou na ocasião.