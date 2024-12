A greve decorreu entre as 5h00 e as 10h00 e, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), teve uma adesão superior a 90%, levando a que nenhuma estação chegasse a abrir ao público nas primeiras horas da manhã.

Em causa estão, de acordo com a Fectrans, “incumprimentos sucessivos” da transportadora quanto a pagamentos das denominadas variáveis, ou seja, trabalho suplementar e feriados, e em relação ao Acordo de Empresa.

Numa nota enviada à agência Lusa hoje de manhã, a empresa diz que fez tudo para evitar esta paralisação e que "continua empenhada em manter as negociações com os trabalhadores para pôr termo a estas divergências".

O Metropolitano esclarece que, numa reunião de negociação realizada na segunda-feira, “apresentou às organizações sindicais propostas concretas e credíveis, acolhendo os procedimentos reivindicados para os anos de 2023 e seguintes, relativamente à maioria das remunerações variáveis em causa (quatro das sete situações em discussão)”.

A empresa propôs ainda a continuação das negociações relativamente às restantes variáveis, bem como para a revisão do Regulamento de Carreiras, conforme uma proposta já apresentada.

“Esta abertura do Metropolitano de Lisboa para alcançar soluções equilibradas em benefício de todas as partes envolvidas não teve o necessário acolhimento por parte das organizações sindicais, não obstante os avanços verificados e o espírito construtivo que presidiu às negociações”, refere.

A transportadora diz ainda esperar que na reunião já agendada para o prosseguimento das negociações seja possível um entendimento estrutural e duradouro”, reiterando que, “neste momento, não existe qualquer dívida ou pagamento em atraso aos seus trabalhadores”.

A paralisação parcial repete-se no dia 10 de dezembro, também entre as 5h00 e as 10h00.

Normalmente, o serviço funciona entre as 6h30 e as 1h00 nas quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Em 06 e 14 de novembro, foram também cumpridas duas paralisações parciais que tiveram uma adesão a rondar os 90%, de acordo com a Fectrans, e que impediram a abertura de todas as estações até meio da manhã.