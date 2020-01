Na sequência deste incidente, duas pessoas tiveram de ser assistidas, depois de terem ficado “assustadas”, não tendo sofrido qualquer ferimento.

A Metro do Porto recorreu a uma composição para fazer os percursos entre as estações da Trindade e do Heroísmo, disse fonte da empresa.

No sentido de “minimizar os efeitos da paragem forçada da circulação, ocorrida em hora de ponta, a empresa está a recorrer a uma composição para, a partir da Trindade, transportar quem segue no sentido Estádio do Dragão, transportando os utentes até à estação do Heroísmo, a última antes de se chegar a Campanhã”, acrescentou a fonte.

Decorrida uma hora sobre o acidente que determinou que a composição, ao descarrilar-se, ocupe parcialmente a via oposta, a Metro do Porto continua sem “previsão para a retirada da composição e restabelecimento da circulação”.

Com os trabalhos a decorrer no local, a fonte da empresa estima “que os trabalhos se estendam por algumas horas”.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, pelas 20:00, estavam no local 16 homens apoiados por cinco viaturas.

(Notícia atualizada às 20h20)