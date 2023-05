Em comunicado, a Câmara de Lisboa explica que a intervenção se integra na requalificação dos espaços exteriores da Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios) e que os constrangimentos na circulação vão começar a partir de segunda-feira.

“A partir de dia 8 de maio, a Estrada das Laranjeiras, no troço compreendido entre a Calçada da Palma de Baixo e a Avenida das Forças Armadas, vai estar cortada à circulação rodoviária. Prevê-se que os trabalhos, integrados na requalificação dos espaços exteriores da Praça Marechal Humberto Delgado, decorram pelo período de cinco meses”, lê-se numa nota da autarquia.

Tendo em conta os constrangimentos neste troço, o município estabeleceu um conjunto de alterações na circulação rodoviária e desvios alternativos para os condutores.

Assim, segundo informa a Câmara de Lisboa, no sentido de Sete Rios o trânsito proveniente do Eixo Norte/Sul (Telheiras - A2 Sul) e Avenida Lusíada (Benfica-Hospital de Santa Maria) deverá usar esta via e sair para Sete Rios ou para a Avenida dos Combatentes e a Estrada das Laranjeiras

Já o transito proveniente da Estrada da Luz deverá usar a rua Abranches Ferrão para aceder ao Eixo Norte/Sul.

No sentido da Estrada das Laranjeiras o trânsito proveniente do Eixo Norte/Sul (A2 Sul - Telheiras), Avenida das Forças Armadas (Entrecampos - Sete Rios) e Estrada das Laranjeiras (Av. dos Combatentes - Sete Rios) deverá usar esta via e sair para a Rua Tomás de Aquino e Estrada da Luz.