De acordo com o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, aquele troço da IP4, na zona de Amarante, foi encerrado nos dois sentidos às 08:20.

A reabertura aconteceu após terem sido concluídos os trabalhos de limpeza das duas vias, acrescentou a fonte.

A neve caiu com alguma intensidade em alguns locais do distrito de Vila Real, condicionando a circulação rodoviária, mas apenas o IP4 esteve cortado ao trânsito.

Segundo a GNR, as principais autoestradas do distrito — a A24, a A4 e a A7- estão transitásseis, embora se aconselhe muita precaução na circulação em alguns troços.

Portugal continental registou 36 ocorrências durante a noite, um número bastante inferior ao de sexta-feira (349), tendo-se concentrado sobretudo na região Norte, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Entre as 00:00 e as 08:00, registaram-se 36 ocorrências, que afetaram mais o Norte, 20 das quais foram limpezas de via, referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Oito registaram-se na Área Metropolitana do Porto, indicou.

Não houve danos materiais significativos nem vítimas, destacou.

Na sexta-feira, Portugal continental registou 349 ocorrências até às 21 horas devido ao mau tempo, com a Grande Lisboa e a Área Metropolitana do Porto a serem as regiões mais afetadas, segundo fonte da Proteção Civil.

A ANEPC tinha avisado a população para tomar medidas preventivas devido ao agravamento das condições atmosféricas, com agitação marítima, vento e queda de neve.