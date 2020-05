A associação entregou hoje, em mão, uma carta ao embaixador no país da Europa Central, Jorge Roza de Oliveira, na qual pede ao Estado português e ao Conselho de Administração da companhia aérea que, após a suspensão das ligações entre Portugal e Hungria devido à pandemia de covid-19, antecipe a retoma dos voos para o Aeroporto Internacional Liszt Ferenc, em Budapeste, alegando que a ligação serve também a Eslováquia, a Croácia, a Sérvia e a Roménia.

“O Círculo apela assim às mais altas entidades do país para intervirem junto da TAP no sentido de garantirem um mínimo de voos no período do verão de 2020, com destino ao aeroporto de Budapeste”, lê-se no comunicado a que a Lusa teve acesso.

Nenhuma das rotas de Portugal para Budapeste faz parte do plano de voo com as ligações aéreas que vão ser repostas em junho e em julho pela TAP.

Apesar de entender a “necessidade de um regresso escalonado da atividade” pela companhia, até por imaginar que a “procura pode, este ano, ser inferior à dos anos passados”, face à pandemia de covid-19, o Círculo de Portugal em Budapeste lembrou que o aeroporto em questão é servido há mais de 15 anos pela transportadora aérea portuguesa.