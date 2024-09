O duelo entre ‘águias’ e ‘dragões’, que vai decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa, tem início marcado para as 20:45, no mesmo dia em que o campeão Sporting visita o terreno do Sporting de Braga, em partida agendada para as 18:45.

A LPFP anunciou hoje o calendário de sete rondas da I Liga, entre a sexta e a 12.ª jornada, salientando que reflete “garantia do tempo de recuperação adequado para as equipas portugueses que competem na Europa, em defesa do ranking nacional na UEFA”.