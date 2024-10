A prova percorre a serra do Buçaco, no Luso, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, e ainda os concelhos da Mortágua, no distrito de Viseu, e de Penacova, no distrito de Coimbra, reunindo carros e pilotos clássicos que ficaram famosos nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX.

Este ano está anunciada a participação de alguns dos pilotos mais reconhecidos do mundo dos ralis, como Adruzílio Lopes, três vezes campeão nacional, Rui Madeira, o primeiro português a conquistar um título de rali da FIA, ou Cláudio Nóbrega e José Jarimba, que se celebrizaram nos ralis da Madeira.

Além de vários outros pilotos nacionais e internacionais, o “Rally Legends” regressa com lotação esgotada para voltar a levar à estrada automóveis que marcaram a história dos ralis, casos dos Datsun, Toyota Starlet, Fiat, Citroen, Ford Anglia e Escort, NSU TT, entre outros.

A competição recorda antigas classificativas do Rali de Portugal, como o “Troço dos Cinco Caminhos”, entre Penacova e Buçaco. No total são cinco troços, a que se juntam momentos de exibição dos carros em contexto citadino.

“O Rally [Legends] é mais que uma prova desportiva, é uma prova social e culturalmente interessante, com um palmarés invejável e com pilotos que vêm para competir, contar as suas histórias e divertirem-se”, avança Diogo Ribeiro, do Clube Luso Clássicos, organizador da prova, citado em comunicado.

O responsável realça a presença de “veículos lendários, com uma história brutal, que atraem pessoas” e que, dessa forma, vai ao encontro da estratégia de promoção turística do território Mondego-Bussaco, defendem os autarcas da Mealhada, de Mortágua e de Penacova.

“É uma mais-valia a nível económico para os três municípios e para o Centro de Portugal. Vai ser uma prova em grande para mostrar, para fora, o nosso território”, considerou presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, citado na mesma nota.

Para o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, o Rally Legends é um evento que “encaixa na estratégia Mondego-Bussaco, que assenta em três eixos - património, vinho e natureza - que nos levam ao turismo, enquanto motor do país”.

O presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, acredita que a oitava edição da prova será a de “reconhecimento, afirmação e consolidação do Legend’ no panorama nacional e internacional”.

O calendário do Rally Legends está disponível ‘online’ em www.lusoclassicos.com.