O piloto natural de Almada sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo e falha, assim, a terceira corrida consecutiva.

“Depois de uma avaliação médica ao seu ombro esquerdo, lesionado durante a corrida sprint na Argentina com uma luxação, os médicos decidiram que, apesar dos sinais de progresso evidenciados, Oliveira ainda não está pronto para competir”, lê-se no comunicado da equipa onde milita o português.

Desta forma, Miguel Oliveira, que chegou este ano à Prima Pramac Yamaha depois de deixar a Trackhouse Aprilia, será substituído pelo espanhol Augusto Fernandez.

Com quatro provas do campeonato já disputadas, Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a 21.ª posição, com os dois pontos somados na ronda de abertura, na Tailândia.

Seguiu-se a prova na Argentina, em que foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) logo na corrida sprint, no sábado, que lhe custou a lesão no ombro.

Deste então, tem estado impossibilitado de competir, tendo já falhado a corrida principal da Argentina e os Grandes Prémios das Américas e do Qatar.