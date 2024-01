No episódio desta semana do VOXY CLUB mergulhe no mundo da dobragem e conheça as nuances da arte de dar vida a personagens animados. Cláudia Cadima, conhecida atriz e diretora de dobragens, é também a voz de várias personagens de animação icónicas para muitas gerações, desde a Heidi à Fiona de "Shrek", passando pela Rainha Má de "A Branca de Neve e os Sete Anões”.

Todos sabemos que a nossa voz é única! Mas há quem tenha o dom (e a técnica) de conseguir moldar a sua voz para dar vida a outras personagens, reais ou de animação. Cláudia Cadima, tem uma multiplicidade de vozes na sua voz. Talvez não saiba, ou não se recorde, mas é dela a voz da Heidi, da Nala de "O Rei Leão", da Fiona de "Shrek", Rainha Má de "Branca de Neve e os Sete Anões", da Ellie de "A Idade do Gelo", entre muitas outras. Neste episódio do VOXY CLUB, Rosa Gonçalves conversa com a conhecida atriz sobre o seu percurso profissional, revelando como começou no mundo da dobragem e as etapas que a levaram a tornar-se uma das vozes mais reconhecidas neste meio. Além disso, a também diretora de dobragens seleciona e dirige muitas outras vozes que animam um sem número de personagens animados, e salienta que este é um trabalho de representação que exige dedicação, paixão e também um profundo respeito pelo trabalho original. Gosta de dar oportunidades e de apresentar desafios aos atores e ajudá-los a descobrir o que podem fazer com a sua voz. Ouça e mergulhe neste mundo de fantasia repleto de extraordinárias vozes humanas. O Voxy Club é um podcast para falar de algo extraordinário: a voz como uma incrível experiência dos sentidos. Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram? Siga o podcast Voxy Club no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts.