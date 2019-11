"Ele empurrou-me contra o carro quando estava grávida de dois meses e meio. Hoje eu teria um filho de 12 anos", disse na já mencionada entrevista de agosto.

Num comunicado lançado no final de agosto, Claudio Caniggia disse que a sua vida "sempre foi o que é agora: absolutamente transparente" e que lhe doía a alma por "um grande amor terminar neste show grotesco", do qual afirmou que não faria parte. Na nota Caniggia acusou, ainda, a sua futura ex-mulher de ter perdido a "estabilidade psíquica".

Caniggia ainda não reagiu ao facto de ser formalmente acusado de abuso sexual.

Ao serviço do Benfica, sob o comando de Artur Jorge na época em que o clube começou uma “seca” de títulos que já se prolonga por 10 temporadas, o internacional argentino marcou nove golos em 20 jogos e foi notícia nos jornais pela sua vida extravagante em Lisboa.

Conhecido como “O Pássaro”, Caniggia começou a carreira no River Plate, em 1995, e jogou ao lado de Diego Maradona no Boca Juniors antes de emigrar para a Europa, aonde representou os clubes italianos Verona, Atlanta e AS Roma, o Benfica e o escocês Glasgow Rangers.

Com Lusa