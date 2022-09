O portal da EDP para o mercado regulado de gás já está disponível online, bastando ao clientes preencherem um formulário com o pedido de adesão.

O governo havia prometido que todos os comercializadores seriam obrigados a criarem uma adesão online, com risco de multas se não o fizessem, sendo que a EDP tornou-se assim a primeira a fazê-lo.

Refira-se que a possibilidade de regresso ao mercado regulado foi uma das medidas propostas pelo Governo para fazer face aos aumentos nas tarifas, previstas para o próximo mês de outubro.

"De forma a evitar um encarecimento dos preços finais do gás natural, em termos que oneram as famílias e os pequenos negócios, há que proceder à aprovação de um regime excecional e temporário, permitindo aos clientes o regresso ao regime de tarifas reguladas, harmonizando este regime com o já existente no setor da eletricidade", lê-se no decreto-lei publicado a 6 de setembro.