Cerca de 20 estudantes oriundos de várias escolas da cidade do Alto Alentejo marcaram presença no protesto, que está a decorrer em várias cidades de todo o mundo, empunhando cartazes a exigir aos governantes medidas que protejam o planeta.

“É necessário que os governos e as pessoas que têm algum poder sobre isto abram os olhos, se consciencializam e tomem ações que nós não somos capazes de tomar sozinhos em defesa do planeta”, alertou Rita São João, coordenadora do Núcleo de Portalegre da Greve Climática Estudantil, em declarações à agência Lusa.

Para esta aluna do 12ª. ano, da Escola Secundária Mouzinho da Silveira, os estudantes estão “preocupados com o futuro”, considerando que “ainda há esperança” na redução das emissões de dióxido de carbono, para que o planeta possa “sobreviver”.

Luís Steart, de 17 anos, deslocou-se da Escola Secundária de São Lourenço, também em Portalegre, para participar no protesto motivado pela “vontade de mudar e fazer mudar” as políticas ambientais.