“Justiça climática Já!”, “Não te cales!”, “Todos juntos por um futuro melhor” ou “A Terra esgotou a paciência e nós também”, foram algumas das frases que se puderam ler nos cartazes empunhados pelos manifestantes, enquanto se ouvia, “Senhor ministro explique-me por favor, porque é que no inverno ainda faz calor!”

Com 15 anos, Raquel Rodrigues seguia no topo da marcha, juntamente com Margarida Roxo, duas das mentoras das manifestações pelo clima que se realizaram na capital algarvia.

A jovem revelou à Lusa não ser “fácil mobilizar as pessoas” havendo menos pessoas a participar desde a primeira manifestação, mas afirmou não ter perdido a força e “continuar a insistir nesta causa, porque é o nosso futuro!”.

Após ter organizado três marchas pelo clima, disse que as pessoas têm medo da mudança, “mas é isso que é preciso” e mantêm a esperança que as mobilizações e as manifestações a nível nacional e mundial “sirvam de pressão de grupo para que as coisas vão mudando”.

João Melo é outro dos adolescentes que estava na frente da marcha, de máquina fotográfica em punho, para dar “uma contribuição no audiovisual” e porque “se não forem os jovens, ninguém vai fazer nada para mudar o estado do clima”.