"A situação que gerou dificuldades entre as 11h30 e as 12h00 teve a ver com problemas de natureza técnica com um dos servidores, mas a informação que temos é que já está tudo nomalizado", disse ao SAPO24, Fernando Anastácio, porta-voz da CNE.

O processo eleitoral, explicou, é suportado por dois servidores, um instalado no Porto e outro em Lisboa, sendo que cada um tem capacidade, só por si, de dar suporte integral.

O problema que provocou interrupções no acesso ao sistema informático e lentidão esteve relacionado com o servidor do Porto, mas, segundo o porta-voz da CNE, "a informação da secretaria-geral da Administração Interna é que já está tudo ultrapassado".

Questionado sobre a situação se poderá repetir, nomeadamente em períodos de maior afluência durante a tarde, Fernando Anastácio considerou que não é é expectável.

Tudo correu bem até meio da manhã

Depois de num primeiro balanço, a CNE ter dado conta de que as eleições europeias estavam a decorrer com normalidade - estimando inclusive um tempo médio de votação de 49 segundos - surgiram, na última hora relatos de lentidão em vários mesas de votos que terão feito desistir alguns eleitores.

“A informação que temos é que está tudo a decorrer normalmente. As questões pontuais que se verificaram foram ultrapassadas e o tempo médio de votação, neste momento, é de 49 segundos por eleitor”, adiantou à Lusa o porta-voz da CNE, a meio da manhã.

A rádio Observador reportou, entretanto, problemas em várias mesas, e o mesmo fez o Jornal da Madeira.

Segundo o Observador, houve problemas na Parede (concelho de Cascais), devido ao sistema informático estar inacessível, e em Sintra, na freguesia de Rio de Mouro, o sistema também foi abaixo em todas as mesas de voto, tendo sido recuperado posteriormente.

Na Escola Básica Teixeira de Pascoais, em Lisboa, o relato é de um sistema lento que gerou filas de eleitores e , o sistema também está muito lento, gerando filas de pessoas que não estão a conseguir votar.

Segundo relata o Jornal da Madeira, o sistema de voto nas mesas da Escola Básica com Pre-Escolar e 1.º ciclo do Caniço começou a dar problemas pelas 11h15, tornando-se lento a aceitar o reconhecimento dos cartões do cidadão dos eleitores.

A assessora do MAI respondeu-nos por mensagem, referindo que "das informações que têm estado a receber, está tudo a decorrer dentro da normalidade".