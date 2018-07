Das mãos do FBI para o mundo. A CNN divulgou esta quarta-feira, no programa "Cuomo Prime Time", excertos da gravação feita por Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, em 2016 quando o magnata era candidato à presidência dos EUA.

Na gravação é possível ouvir Cohen a aconselhar Trump a "abrir uma empresa" para "fazer a transferência" ao "amigo David". Mas a gravação que parece simplesmente ter registado o que parece ser uma conversa de negócios de rotina exibe um áudio confuso e em que o significado do uso de Trump da palavra "dinheiro" é contestado pelos dois lados.

Após a sugestão do advogado, Trump questiona Cohen perguntando-lhe: "Que transferência?". Ao que Cohen diz "nós temos de pagar". De seguida ouve-se o atual presidente do EUA dizer "pagar com dinheiro", mas devido à qualidade da faixa não é possível dizer claramente se Trump está a sugerir que o pagamento seja feito com dinheiro ou que não seja feito de todo, ouvindo-se de seguida apenas Cohen dizer "não, não" e não sendo nítido o que o advogado diz de seguida.

Quando a história foi inicialmente lançada, pelo New York Times, o advogado pessoal de Trump, Rudolfo Giuliani, confirmou que o Presidente fala na gravação – menos de dez minutos – com Cohen sobre o pagamento à mulher, mas frisou que o pagamento acabou por não se concretizar, sendo este documento “uma poderosa prova de desculpabilização”.

"Não há indicação de nenhum crime cometido nesta fita", sublinhou Giuliani no Fox News Channel na noite de terça-feira.

A gravação, que foi fornecida à CNN por Lanny Davis, atual advogado de Michael Cohen, foi mais tarde divulgada no canal de Youtube da ABC. Ouça aqui: