Pelo menos duas pessoas lançaram hoje de madrugada vários cocktails molotov contra a embaixada da Turquia em Copenhaga, que sofreu danos ligeiros na fachada, informou a polícia dinamarquesa.

O ataque foi presenciado por uma patrulha policial que se encontrava nas imediações e que acorreu e tentou apagar o incêndio causado por objetos explosivos no exterior da embaixada.

De acordo com a mesma fonte, na altura do ataque, não havia pessoas dentro do edifício.

A zona permaneceu interditada durante várias horas para que os elementos da polícia pudessem recolher provas e a circulação de comboios nas estações mais próximas foi suspensa temporariamente para as operações de busca pelos suspeitos.