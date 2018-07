A proposta foi aprovada com o voto de qualidade do presidente da Câmara, Manuel Machado. Votaram a favor os cinco eleitos da maioria socialista e contra os cinco vereadores da oposição (três social-democratas, eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, e dois do movimento Somos Coimbra) – o vereador da CDU não participou na reunião.

A adjudicação da totalidade dos 12 lotes de refeições será, assim, feita ao consórcio formado por duas empresas do setor alimentar (ICA e Nordigal), pelo valor de cerca de 2,42 milhões de euros, com o IVA (imposto sobre o valor acrescentado) incluído.

A proposta, que foi aprovada por maioria durante a reunião de hoje do executivo municipal, contempla o fornecimento de refeições (lanches da manhã e da tarde e almoço) a “cerca de 4.420 crianças, que se dividem por 3.444 alunos do I Ciclo do Ensino Básico, distribuídos por 57 escolas, e 976 crianças da educação pré-escolar, em 32 jardins-de-infância”.

O vereador Paulo Leitão explicou a posição da bancada do PSD designadamente com o facto de, com a legislação em vigor desde agosto do ano passado (decreto-lei 111-B/2017), a autarquia poder “limitar o número máximo de lotes a adjudicar por concorrente”.

Esta norma “restritiva da concorrência é justificada com a promoção do desenvolvimento local”, permitindo ao município “contratar com entidades de dimensão mais reduzida e de âmbito mais local, novidade completamente ignorada pela atual maioria, que prefere manter os moldes atuais de contratação, com falhas ao nível na qualidade das refeições escolares, conforme é do conhecimento público”, sustentou o PSD, na sua declaração de voto.

Além disso, “a prática de baixos preços e baixa qualidade”, seguida pela Câmara de Coimbra (através da definição de um preço-base baixo), “levou à exclusão da esmagadora maioria das propostas, visto que os concorrentes apresentaram preços superiores”, afirmou Paulo Leitão.

Idênticos foram os motivos adiantados pelo Somos Coimbra (SC), que, com a sua declaração de voto, entregou uma proposta para resolver “os múltiplos problemas relacionados com a falta de qualidade, a vários níveis, do serviço de refeições escolares” no concelho, “erradamente transformado num serviço de larga escala sem critérios de qualidade”.

O SC defende, entre outras medidas, a “constituição de uma comissão de acompanhamento” das refeições escolares, “independente, eclética e que inclua pais e especialistas na área, como pediatras e nutricionistas”, a rejeição do “critério único do preço mais baixo”, que é “gerador de inevitável falta de qualidade”, e que seja permitido às escolas adotarem “soluções alternativas de proximidade”.