"Esta conquista representa um avanço na busca pela otimização dos recursos disponíveis e pela oferta de uma melhor qualidade de vida aos nossos doentes”, salientou o presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, citado numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o comunicado, o transplante foi efetuado em dezembro numa recetora jovem com um quadro de falência hepática aguda, para a qual não foi possível alocar um enxerto colhido em Portugal em tempo útil, que já teve alta para o domicílio.

A Coordenadora da Unidade de Transplantes Hepáticos de Adultos, Dulce Diogo, salientou que “no ano de 2023 se registou, no CHUC, a atividade mais elevada de sempre na transplantação", com 88 transplantes hepáticos, 79 dos quais em recetores adultos e nove em recetores pediátricos, "só comparável com o ano de 2016 em que foram realizados 78 transplantes hepáticos”.

Desde o início do programa da transplantação hepática no CHUC, em outubro de 1992, até dezembro de 2023, foram realizados 1.679 transplantes, "sendo que 307 são pediátricos (18% do total de transplantes), 33 em dador vivo e nove 'splits' (desde 2012) de lobos direitos utilizados em doentes adultos no CHUC e seis enviados para outros centros".

"Estes significativos marcos demonstram a competência e dedicação das equipas das Unidades de Transplantação Hepática de Adultos e Pediátrica envolvidas nesta área tão complexa e desafiante, que muito têm contribuído para o reconhecimento da nossa instituição no campo da transplantação hepática”, sublinhou o presidente da ULS de Coimbra.

De acordo com o comunicado, Portugal é um dos líderes internacionais em transplantação hepática e ocupa "os primeiros lugares na doação em morte cerebral (3.º lugar, com 30,8/pmh, segundo dados de 2022), registando ainda uma taxa de transplantação hepática de adultos na região Centro que ultrapassa largamente a média nacional".