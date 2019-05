A MTU arranca na quinta-feira, no auditório do TAGV, com a apresentação do CITAC de “Alba. E nela é que espelhou o Céu”, espetáculo com direção de Matilde Javier Ciria, seguindo-se, a 05 de junho, “De Lá Para Cá: Cantando e Andando”, do GEFAC, um espetáculo dedicado às polifonias populares portuguesas “e aos ofícios e vidas das pessoas que lhes dão voz”.

A 06 de junho, o TUP apresenta, na Casa das Caldeiras, “Disciplina”, texto dirigido por Daniela Araújo Braga, e, no dia seguinte, é apresentado “Stabat Mater”, um trabalho do TEUC a partir de um texto de Antonio Tarantino, história de uma mulher à procura do seu filho desaparecido.

A mostra termina a 11 de junho com leituras encenadas de teatro popular mirandês, por parte do GEFAC.

Durante a MTU, haverá ainda uma oficina a cargo do brasileiro Júnior Lima, intitulada “O Corpo em Estado de Presença e Escuta”.

Fernando Matos de Oliveira referiu ainda que o grupo universitário de Granada Skaenika Teatro, por motivos de agenda, não marca presença na mostra, mas apresenta-se posteriormente no TAGV, a 19 de julho, com a peça “Ifigenia en Áulide”, a partir de Eurípides.