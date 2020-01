O porta-voz dos bombeiros de Dompoase, Abdul Hudu Wasiu, disse à agência de notícias francesa AFP que as vítimas são 20 homens, 11 mulheres e três crianças, uma das quais com apenas um ano de idade, acrescentando que 40 sobreviventes estão ainda a ser tratados no hospital local.

No ano passado, houve quase 14.000 acidentes rodoviários no Gana, resultando em 2.284 mortos e 14.397 feridos, de acordo com estatísticas oficiais citadas pela AFP, que aponta como causas as más condições das estradas, muitas vezes sem iluminação e com semáforos defeituosos.