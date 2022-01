O acidente “vitimou mortalmente o condutor da mota, de 64 anos”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alcobaça, Leandro Domingos, acrescentando que o óbito foi declarado no local e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

A colisão ocorreu às 15:28, ao quilómetro 95 do Itinerário Complementar (IC) 2, na zona de Moleanos, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria.

A via ficou condicionada no sentido Sul/Norte e, às 17:00, os bombeiros procediam ainda à limpeza do pavimento, após o que a circulação será normalizada.

No local estiveram quatro viaturas dos bombeiros de Alcobaça, com 10 operacionais, seis viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica, com seis elementos, e ainda seis viaturas e 11 militares da GNR.