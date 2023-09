Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho, a EN308 está cortada desde as 08:42, na sequência da colisão dos dois veículos que seguiam em sentidos opostos.

A mesma fonte adiantou que as duas vítimas ficaram encarceradas, mas são consideradas feridos ligeiros.

Ao local compareceram 15 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, a Cruz Vermelha de Neiva e a GNR.