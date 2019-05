Numa reunião do Conselho Permanente da OEA, o representante da Colômbia, Álvaro Calderón comparou a dimensão da migração venezuelana com a que foi causada pela guerra civil síria e explicou que há uma grande diferença entre os recursos alocados pela comunidade internacional para ambas as catástrofes.

O representante colombiano explicou que a comunidade internacional entregou aos países da Europa que recebiam migrantes sírios cerca de 5.000 dólares (4.800 euros) por ano por cada pessoa, enquanto por cada venezuelano que migra para a Colômbia ou outras nações da América Latina recebem apenas 300 dólares (270 euros).

O número de migrantes venezuelanos na Colômbia chegou este mês a cerca de 1,3 milhões de pessoas, o que representa a segunda maior migração do mundo depois da crise causada pela guerra na Síria.

Para enfrentar este problema, a Colômbia recebeu 228,1 milhões de dólares da cooperação internacional desde janeiro de 2018, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.