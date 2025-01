O avião da força aérea colombiana decolou de Bogotá rumo à cidade americana de San Diego, informou em comunicado a força aérea.

"Espera-se que nos próximos dias saia outro avião com o mesmo objetivo", acrescentou, sem mencionar datas.

No domingo, o governo de Trump voltou atrás em uma série de sanções. A preocupação do governo colombiano é a do respeito à "dignidade" dos deportados.

Segundo o comunicado desta segunda-feira, viajavam a bordo da aeronave militar funcionários da Migração e Chancelaria, além de pessoal médico "com a finalidade de poder garantir o respeito aos direitos dos cidadãos e fazer o monitoramento médico caso necessário".

Os EUA são o principal parceiro comercial da Colômbia e as suas forças militares cooperam há décadas na luta contra guerrilhas e cartéis de drogas.