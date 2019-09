“Estão a violar a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que é clara quando diz que não pode haver um Estado que dê proteção e promova grupos terroristas. E nós vamos levar essa denúncia à OEA e às Nações Unidas”, afirmou Iván Duque, num anúncio feito depois da decisão anunciada de vários ex-líderes das FARC de voltarem a pegar em armas.

A resolução a que se refere Iván Duque foi aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a 12 de novembro de 2001 e determina que os atos de terrorismo internacional constituem uma das ameaças mais graves para a paz e segurança no mundo.

Estas afirmações do Presidente da Colômbia foram feitas dois dias depois de um grupo de ex-líderes das FARC, encabeçado pelo ex-chefe negociador da paz pelo lado da guerrilha colombiana, Iván Márquez, anunciar, num vídeo, o seu regresso às armas.

Intervindo no Oficina Construção do País, onde dialoga com comunidades de diferentes zonas de Colômbia, o presidente sublinhou que “o que fez a ditadura de Nicolas Maduro apoiando e protegendo terroristas foi o mesmo que fez o regime talibã com a al-Qaeda”.