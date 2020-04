No início de abril, a Tailândia, que no ano passado atraiu quase 40 milhões de turistas, encerrou as suas fronteiras aos visitantes estrangeiros.

“Com a pandemia, as atividades humanas diminuíram. Os negócios encerraram e as operações de barcos turísticos motorizados cessaram. Isso se traduz em menos fatores que perturbam a vida dos animais. Agora, estes podem sair à procura de comida com maior tranquilidade”, disse à agência de notícia EFE Teeranai Phetsom, um biólogo marinho que trabalha em vários parques naturais na costa oeste do país.

Segundo Teeranai Phetsom, na área haveria pelo menos 130 dugongos – um mamífero aquático ameaçado de extinção semelhante aos manatins – e cerca de cem tartarugas, além de um bom número de golfinhos que até recentemente evitavam as áreas de trânsito de navios de passageiros.

A crise causada pela covid-19 atingiu fortemente o setor de turismo no país, que representa entre 12 e 20% do PIB nacional, e as piores previsões falam em uma diminuição de até 50% dos visitantes.

O Governo criou recentemente um comité para a recuperação do setor, embora ainda não tenha sido definida uma data para retomar a atividade.