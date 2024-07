O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no domingo a desistência de uma recandidatura ao cargo e declarou o seu apoio a uma candidatura da sua vice-Presidente, Kamala Harris, pelos democratas.

A poucas semanas da convenção do partido, que decidirá quem vai a votos nas presidenciais de novembro, é preciso também escolher um candidato para a vice-presidência.

Segundo a Associated Press, vários especialistas consideram que há quatro homens que se posicionam como favoritos a serem “número dois” da Casa Branca pelos Democratas.

São eles Mark Kelly, astronauta e senador pelo Arizona, de 60 anos, que já manifestou publicamente apoio a Kamala Harris; Josh Shapiro, governador do estado da Pensilvânia, de 51 anos; Roy Cooper, de 67 anos, governador da Carolina do Norte; e Andy Beshear, 46 anos, governador do Kentucky, um dos estados mais conservadores do país.

Entretanto, o governador da Califórnia, Gavin Christopher Newsom, considerado como um possível rival, declarou o seu apoio a Kamala Harris.

Joe Biden anunciou a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

O líder dos Estados Unidos disse ter “a maior honra” da sua vida nas funções que ocupa há quase quatro anos, porém cedeu às pressões do seu próprio partido após o mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho passado, da corrida à Casa Branca contra o antigo Presidente (2017-2021) e candidato republicano, Donald Trump.

As eleições estão marcadas para 05 de novembro e do lado Republicano candidata-se Donald Trump, com o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente.