Segundo o município, pretende-se com esta ação "criar impacto junto dos munícipes" e, dessa forma, sensibilizá-los para a necessidade de pôr termo às situações de violência doméstica que ainda ocorrem no país e em especial naquele concelho do distrito do Porto.

De agosto de 2017 a agosto de 2018, foram registados 136 casos, no conjunto dos dois postos territoriais GNR no concelho (Felgueiras e Lixa), segundo dados disponibilizados hoje à Lusa pela autarquia.

Esta ação na zona de atendimento da câmara vai assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação.

Os funcionários que vão participar, incluindo um colaborador do sexo masculino, vão ser maquilhados por uma especialista.

Além do impacto visual que se pretende alcançar, os munícipes vão receber dos colaboradores um documento com informação útil sobre o tema da violência doméstica e contactos a utilizar pelas vítimas, em caso de necessidade.