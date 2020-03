Numa mensagem partilhada na rede social Instagram, Cristina Ferreira anunciou a suspensão do seu programa da manhã na SIC.

A apresentadora recorreu às redes sociais para informar que a SIC decidiu suspender os "seus programas de entretenimento atuar de forma preventiva e responsável na salvaguarda da saúde, segurança e estabilidade dos seus profissionais, criando condições para que o isolamento profilático aconselhado pelas autoridades nacionais de saúde seja tido em conta pelo maior número de pessoas possível".

No texto, é explicado que entre as medidas tomadas pela estação de Paço de Arcos está a suspensão das produções de fição em curso nas produtoras SP Televisão e Coral Europa durante o período mínimo de uma semana, uma situação que, no entanto, não afetará a emissão das novelas "Terra Brava e "Nazaré", d'"O Programa da Cristina", do programa “Júlia” e do programa “Olhó Baião”, também durante o período mínimo de uma semana.

O comunicado revela também que a próxima emissão de “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” será gravada sem público. Os programas “Árvore dos Desejos” será suspenso, assim como o “Curto Circuito”, da SIC Radical, por um período mínimo de uma semana.

A presença de profissionais será reduzida ao mínimo essencial para o normal funcionamento dos programas, com a nota a destacar o isolamento profilático, colaboradores que estejam nos chamados grupos de risco.