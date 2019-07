Carola Rackete tinha sido detida, em 29 de junho, por entrar no porto italiano de Lampedusa, ignorando um bloqueio imposto pelo ministro do Interior, Matteo Salvini, e acusada de chocar contra um barco da polícia de fronteira, quando desembarcou com 40 migrantes resgatados da Líbia.

Três dias depois, um juiz anulou o mandato de detenção, dizendo que a comandante do navio humanitário tinha agido para salvar vidas, mas a comandante do navio Sea-Watch 3 continua sob investigação.

Hoje, Rackete foi interrogada por promotores italianos da cidade siciliana de Agrigento, suspeita de estar a ajudar a imigração ilegal e sob investigação por ignorar o bloqueio determinado pelo Governo de Roma.

“Espero que a Comissão Europeia, após a escolha de um novo parlamento, faça o possível para evitar este tipo de situações e que todos os países aceitem migrantes salvos por navios de resgate civil”, disse Carola Rackete, à saída das audições.