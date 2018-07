“A exoneração de um Comandante de Regimento nunca pode ser vista como ‘normal’ e deve ser assumida com frontalidade e verticalidade, pela cadeia de Comando Militar”, refere o documento que foi entregue na Casa Civil da Presidência da República pelo grupo de 15 representantes de “mais de uma centena de signatários”.

O grupo - vestido com roupas civis mas com a boina vermelha dos comandos - entregou uma carta no Palácio de Belém e depois concentou-se junto ao Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), em Lisboa.

“Esta tomada de posição dos militares comandos na disponibilidade [reserva] deve-se à exoneração do nosso comandante Pipa Amorim, do Regimento de Comandos, porque ele apoiou de forma incondicional os seus militares, principalmente os militares que estão envolvidos no processo do falecimento dos dois instruendos”, disse à Lusa, Pedro Cruz, comando na reserva e um dos promotores do protesto.

De acordo com Pedro Cruz, o Presidente da República deve pronunciar-se sobre a exoneração do coronel Pipa de Amorim.

“Tem sido um oficial que comandou as missões na República Centro Africana. Um comandante ser exonerado assim é injusto. Entregamos uma carta ao Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, e gostaríamos que se pronunciasse acerca desta exoneração tomada de ânimo leve. Não é de bom tom exonerar assim um comandante de um regimento que tanto dá a este país”, acrescentou Pedro Cruz.