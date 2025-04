“A dr. Ana Caldeira apresentou ontem [quinta-feira] ao final do dia a sua demissão do lugar de vice-presidente do Conselho de Jurisdição Nacional e foi hoje exonerada das funções no grupo parlamentar do Chega", confirmou André Ventura.

"Tomei a decisão que tinha de tomar e pedi as explicações que tinha de pedir. (…) Nós não acolhemos nem corruptos, nem bandidos, nem os protegemos. Portanto, tomamos logo decisões face a eles”, disse o presidente do Chega