O general elogiou o desempenho dos comandos nas Forças Nacionais Destacadas, classificando-os como “heróis” e disse que poderão voltar ao teatro de operações na RCA como 5.ª FND, o que seria a partir de fevereiro ou março do próximo ano, caso se confirme uma decisão política no sentido de continuar a missão no próximo ano.

A 3.ª FND é composta por 159 militares, 156 do Exército, sendo 126 paraquedistas, que vão terminar a missão em setembro e serão nessa altura rendidos também por paraquedistas. As Forças Nacionais Destacadas para o próximo ano serão decididas em Conselho Superior de Defesa Nacional, presidido pelo Presidente da República, no final do ano.

Rovisco Duarte discursava na cerimónia comemorativa dos 56 anos do Regimento de Comandos, na Carregueira, Sintra, durante a qual foram entregues as boinas e os crachás aos instruendos que concluíram o 130.º curso de Comando com aproveitamento.

Um ano depois do furto de armas nos paióis nacionais de Tancos, já desativados, o general Rovisco Duarte recusou responder a perguntas sobre o sucedido e sobre o processo judicial em curso.

“A situação de Tancos não a queria desenvolver aqui. Hoje é o dia dos Comandos, estamos aqui para louvar estes heróis”, disse.

O 130.º curso de Comandos registou uma taxa de aproveitamento de 40%, com 39 militares a terminar a formação (dois oficiais, quatro sargentos e 33 praças), de um total de 98.