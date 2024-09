O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, sublinhou nesta conferência de imprensa que existem "65 incêndios em curso" em Portugal continental, com maior incidência na região Norte e Centro. No total, estão empenhados no combate às chamas 5.321 operacionais, 1.629 meios terrestres e 24 meios aéreos.

4123 operacionais, apoiados por 1250 viaturas e 23 meios aéreos, combatem os fogos ativos.

Existem assim "24 ocorrências significativas" a serem "acompanhadas em permanente monitorização". Há 105 fogos ativos.

Na conferência de imprensa, o Comandante apelou à população para "continuar a colaborar com as autoridades" e "manter a calma".

"Apelamos a que todos sigam as recomendações e, acima de tudo, as comunicações que, quer a Guarda Nacional Republicana (GNR), quer a Polícia de Segurança Pública (PSP), fazem", afirmou, referindo-se em especial, aos cortes de estrada que podem ser consultados aqui.

O responsável sublinhou que: "A situação é muito complexa. É extrema em algumas áreas afetadas pelo fogo" e acrescentou que "os incêndios têm um comportamento muito extremo e boa parte não estão dentro da capacidade de extinção".

O comandante deixou ainda uma "mensagem de apreço" às populações em risco e fez um apelo "aos cidadãos que mantenham a calma durante a noite de hoje e a madrugada. Vão ser horas difíceis, complicadas, no âmbito do combate aos incêndios".

Sobre a notícia dos três bombeiros que morreram hoje em Tábua no combate às chamas André Fernandes, deixou uma "mensagem de sentidas condolências e solidariedade" às famílias.

"Portugal perdeu três dos mais nobres cidadãos. Obviamente, juntamo-nos a esta homenagem a estes bombeiros que deram a vida a combater o fogo", sublinhou.

Avançou também que os bombeiros que morreram estavam em combate no fogo de Nelas. As circunstâncias do incidente estão a ser apuradas. "Equipa terá sido surpreendida por uma frente de fogo", diz André Fernandes, adiantando que ainda não se sabe idades e outras informações sobre as vítimas.