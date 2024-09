Começa hoje a vacinação gripe e covid-19

Em comunicado, a DGS diz que publicou as normas relativas à campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19, que definem os grupos elegíveis, as vacinas a utilizar, os esquemas vacinais e os procedimentos técnicos associados à vacinação.

A entidade revela que, nas unidades de saúde do SNS, a vacinação é recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais e utentes/residentes de estruturas residencial para pessoas idosas (ERPI), similares e Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e pessoas com patologias de risco.

A vacinação nas unidades do SNS também é recomenda a grávidas e profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes e profissionais de distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem-abrigo e estabelecimentos prisionais.

Nas farmácias comunitárias, é recomendada a vacinação para utentes entre 60 e 84 anos de idade e profissionais de saúde das farmácias.

“O reforço com uma nova dose da vacina contra a Gripe e contra a covid-19 em cada época do outono-inverno (altura em que a circulação de vírus respiratórios é mais intensa) é essencial para evitar infeções por estes vírus que resultem em doença grave, internamento e morte, diminuindo-se de forma relevante a sobrecarga dos serviços de saúde”, salienta a DGS.

Para a campanha 2024-2025, a DGS sublinha que “foram adquiridas vacinas contra a gripe e contra a covid-19 em número suficiente para todos os elegíveis que demonstrem interesse em se vacinar”.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos de idade, para além das pessoas residentes em ERPI, similares e rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

“Esta vacinação decorrerá nos centros de saúde, permitindo agilizar toda a sua logística”, realça.

Apelando a todas as pessoas elegíveis para que se vacinem, a DGS acrescenta que a vacinação sazonal “é fruto de um esforço conjunto de várias entidades públicas e privadas”, tendo em vista a proteção da população para o inverno.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro.

A portaria, assinada pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, indica que, além da aquisição das vacinas, está previsto “um impacto orçamental até 7.600.000 euros, correspondente à remuneração que, no total, será paga às farmácias”, sendo sublinhado o objetivo de “assegurar elevados padrões de eficiência e efetividade” com este processo.