“Depois da decisão de dezembro de 2023 do Conselho Europeu de iniciar as negociações da Ucrânia e a República da Moldova, os dois países estão a embarcar numa verdadeira transformação para uma adesão total à UE — um momento de orgulho para as duas nações e um passo estratégico para a UE”, completou o presidente do Conselho Europeu.

O início das negociações entre Bruxelas, Kiev e Chisinau “é resultados dos enormes esforços de reforma”.

“Quando a vontade das pessoas é acompanhada, as lideranças visionárias cumprem e a democracia é colocada em prática”, completou Charles Michel.

Reconhecendo que os dois países, antigas repúblicas soviéticas, enfrentaram “desafios significativos” — a Ucrânia mais, com a invasão russa que está a tentar repelir há quase dois anos e meio -, Charles Michel lembrou que é o “início de um processo longo”.

Mas o dia de hoje “é para celebrar”, por ser um “passo significativo” rumo à adesão.

Os 27 Estados-membros da União Europeia e os representantes da Ucrânia e da Moldova estão hoje reunidos no Luxemburgo para uma conferência intergovernamental que vai dar início às negociações formais.

Depois de cumprirem os requisitos, nomeadamente reformais dos sistemas político-económico, combate à corrupção e reforço das justiça e do Estado de direito, os dois países candidatos (desde 2022) iniciam agora o processo formal de adesão.

Ainda sem período definido, avizinha-se longo, como aconteceu com outros países que aderiram ao bloco comunitário, e obrigará a reformas mais estruturais para que Kiev e Chisinau estejam de acordo com os padrões europeus.