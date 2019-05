As obras vão requalificar uma área bruta de quase 10 mil metros quadrados de uma construção datada maioritariamente do início dos anos 20 do século passado. A exceção é o salão nobre, que foi construído em 1881.

Por isso, os trabalhos vão contar com a presença de um técnico conservador-restaurador.

Localizado na Rua dos Caetanos, numa área classificada como conjunto de interesse público, o edifício principal do Conservatório foi palco de protestos de estudantes, professores, funcionários e amigos do Conservatório Nacional.

Em 2013, por exemplo, os ex-alunos organizaram uma maratona de 18 horas de música para angariar dinheiro para obras, tendo conseguido arrecadar cerca de 12 mil euros e chamado a atenção para o problema.

No ano seguinte, infiltrações de água provocaram a queda de parte do teto falso de uma das salas de aula da Escola de Música, voltando a alertar para a degradação do edifício e para os perigos em que estudavam os alunos e trabalhavam professores e funcionários.

As obras de reabilitação no Conservatório vão começar finalmente depois de um longo “processo burocrático” iniciado no ano passado, salientou hoje Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro lembrou a espera pela autorização do Tribunal de Contas e “a procura de empreiteiros” interessados nesta obra que começou por deixar os concursos públicos sem concorrentes.

Também a segunda e última fase de requalificação da Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, deverá começar, já que a obra foi adjudicada por 9,7 milhões de euros (+ IVA) e também tem um prazo de execução de 18 meses.

A escola de Alverca tem capacidade para 1440 alunos, ou seja, 64 turmas: 36 do ensino secundário e 28 de cursos profissionais, segundo dados avançados à Lusa pelo gabinete de comunicação do Ministério da Educação.

As salas de aula, mas também o refeitório, a biblioteca, o núcleo de artes e TIC, o pavilhão polidesportivo ou as salas de ginástica e balneários são alguns dos espaços alvo de obras.